XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

163,20 Euro +0,62% (16.04.2019, 17:23)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

162,80 Euro +0,49% (16.04.2019, 17:39)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

184,18 USD +0,61% (16.04.2019, 17:25)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (16.04.2019/ac/a/n)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Der chinesische Konzern veröffentliche zwar erst Mitte Mai die Zahlen für die ersten drei Monate 2019 (für Alibaba sei es Q4). Dennoch könne es nicht schaden, sich bereits heute eine passende Strategie für den Tag X zurechtzulegen.Zunächst: Was werde erwartet? Morgan Stanley rechne insgesamt mit einem Umsatzanstieg von 48% und einem Plus beim operativen Gewinn von 19% (jeweils im Jahresvergleich). Der Fokus für den Berichtszeitraum liege natürlich auf der Cloud (Prognose: +82 Prozent), aber auch auf einem neuen Interface der E-Commerce-Tochter Taobao.Einmal angenommen, Alibaba liefere die erwarteten Zahlen, welche Strategie wäre für den Anleger die lukrativste? Sollte man einen Tag nach den Zahlen kaufen, oder doch besser eine Woche später?Die Statistik zeige, dass der Kauf an Tag 1 nach den Zahlen folgende Ergebnisse geliefert hätte: Q4: +6,1%, Q3: -2,9 %, Q2: -2,3%, Q1: +3,7 %. Das Bild werde etwas freundlicher, wenn man sich die Performance für eine Woche nach den Zahlen ansehe: Q4: +9,7%, Q3: -1,3%, Q2: +0,2 %, Q1: +7,3%. Anleger, die auf Nummer Sicher gehen wollten, würden ihr Geld jedoch eine Woche VOR der Veröffentlichung investieren: Q4: +1,9%, Q3: +4,2%, Q2: +3,4%, Q1: +5,2%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: