XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

174,40 EUR -2,35% (26.03.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

174,00 EUR -0,23% (26.03.2020, 18:30)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

191,99 USD +1,82% (26.03.2020, 18:19)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (26.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.David Tepper, der mit seinem Hedgefonds Appaloosa Management zig Milliarden verdient habe, habe verraten, bei welchen Aktien er in der Coronakrise aufstocke. Mit dabei: Alibaba. Auch ein anderer berühmter Investor interessiere sich für Alibaba - hoffe aber womöglich noch auf einen besonderen Moment.Teppper habe u.a. seine Positionen bei Amazon, Alphabet und Alibaba ausgebaut. "Langfristig betrachtet, sehen die Dinge ziemlich interessant aus", habe er CNBC gesagt. Tepper habe aber auch gewarnt, dass der Markt noch weitere zehn bis 15 Prozent fallen könne. "Ich würde jetzt nicht hebeln."Der berühmte Schwellenland-Anleger Mark Mobius habe ebenfalls ein Auge auf den Onlineriesen geworfen. Das sei klar geworden, als mitten im Interview mit Bloomberg TV die Nachricht gekommen sei, dass Softbank plane, einen Teil seiner Alibaba-Aktien abzustoßen. Mobius habe daraufhin gesagt, Alibaba mit seiner sehr globalen Ausrichtung sei interessant. Der Softbank-Verkauf könne zudem auf den Kurs drücken. Auch Mobius rechne damit, dass der Markt weiter fallen könnte, nutze die Gelegenheit aber, um Aktienpositionen auszubauen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: