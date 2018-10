XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (04.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Weiß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Big China-Tech sei nach einem furiosen Vorjahr 2018 zum Renditekiller mutiert. Doch trotz des Handelskriegs zwischen den USA und China wachse Alibaba weiter mit hohem Tempo. Für Q3 prognostiziere die Wall Street im Schnitt einen Umsatzsprung auf 12,9 Milliarden Dollar (Q2: 12,7 Mrd.) und ein EPS von 0,62 Dollar (0,52). Wachstumstreiber bleibe u.a. die Cloud-Sparte, die zuletzt mit einer Jahresrate von um die 90-100 Prozent für Furore gesorgt habe.Alibaba sei mit KGV 29 (2019e) üppig, aber nicht zu hoch bewertet. Amazon bringe es locker auf den doppelten Wert. Die Chinesen seien, was die einzelnen Umstzströme betreffe, mindestens so gut aufgestellt wie die Amerikaner. Zum Konzernverbund würden fast 1.000 einzelne Gesellschaften gehören (was die Sache zugegebenermaßen unübersichtlich mache).Die Alibaba Group Holding-Aktie sei aus der Empfehlungsliste des AKTIONÄR jüngst ausgestoppt worden. Gelinge es dem chinesischen Titel, nachhaltig die 170-Dollar-Linie zu überwinden (aktuell: 162,37 Dollar), könnte die Sache wieder spannend werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: