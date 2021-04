XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (12.04.2021/ac/a/n)



Die Alibaba Group Holding-Aktie sei vorbörslich 6% im Plus gewesen. Das Unternehmen habe eine Rekordstrafe von 2,8 USD bekommen. Dies entspreche etwa 4 bis 4,5% dessen, was man in der Kasse habe. Die Auswirkungen auf das operative Geschäft würden überschaubar bleiben. Außerdem sei Alibaba ein Cashflow-Monster. Das Damoklesschwert sei vom Unternehmen mit der Strafe weg. Die zweite gute Nachricht sei, dass man endlich mal bei der Ant Group gehört habe, wie der Konzern nach Willen des Staates umgebaut werden sollte, damit man wieder darüber sprechen könne, den irgendwann an die Börse zu bringen. Die Regulierer wollten, dass die Ant Group in Richtung einer Bank umgebaut werde. Es werde dann zwar ein deutlich kleineres IPO geben, weil viel von der Wachstumsfantasie draußen sei. Das sei aber im Kurs schon eskomptiert und es könne wieder nach vorne gedacht werden.Bei dem Unternehmen ist auf viele Sachen zu verweisen, die noch weiter wachsen könnten und die Bewertung der Alibaba Group Holding-Aktie ist mit einem KGV von unter 20 historisch tief, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.04.2021)