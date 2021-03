Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (15.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Gerüchte würden sich verdichten: Bei Alibaba würden Zwangsverkäufe drohen. Inzwischen werde durch einen Zeitungsbericht klarer, auf welchen Bereich es die Behörden des Landes abgesehen hätten. Der chinesische Internet-Riese solle demnach auf Druck der Regierung einige seiner Beteiligungen an Medienunternehmen abstoßen.Die chinesische Führung sei besorgt über Alibabas Einfluss auf die gesellschaftliche Meinung im Land, habe das "Wall Street Journal" berichtet und sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen bezogen. Vertreter des Staats hätten sich über den Umfang der Beteiligungen entsetzt gezeigt und das Unternehmen aufgefordert, einen Plan vorzulegen, um diese deutlich zu reduzieren. Laut den Insidern müsse dieser Plan von höchster Regierungsstelle genehmigt werden.Alibaba habe eine Stellungnahme zu Gesprächen mit Behörden über mögliche Anteilsverkäufe auf Nachfrage der Zeitung abgelehnt. Das Unternehmen habe sich mit Blick auf Medienbeteiligungen als passiver Investor bezeichnet. Vertreter der Regierung würden offenbar trotzdem den Kontrollverlust fürchten, nachdem vor einiger Zeit auf Weibo angeblich kritische Stimmen über Verfehlungen eines Alibaba-Angestellten zensiert worden seien.Zum Alibaba-Konzern würden Beteiligungen am Kurznachrichtendienst Weibo und weiteren Online- und Printmedien wie der South China Morning Post aus Hongkong gehören. Daneben sei der Konzern mit der Alibaba Pictures Group auch im Unterhaltungsbereich aktiv.Alibaba bleibt jedoch aufgrund der hervorragenden Position im chinesischen Onlinehandel ein Kauf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". Mittelfristig könnte eine Fokussierung auf das profitable Kerngeschäft und den Cloud-Bereich durchaus positiv sein. Aus charttechnischer Sicht sollte Alibaba allerdings möglichst nicht deutlich unter das aktuelle Niveau abrutschen, sonst drohe eine neue Verkaufswelle. (Analyse vom 15.03.2021)(mit Material von dpa-AFX)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link