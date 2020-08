XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

225,00 EUR +4,41% (21.08.2020, 17:01)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

226,50 EUR +3,91% (21.08.2020, 17:17)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

265,25 USD +2,82% (21.08.2020, 17:03)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (21.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Haare in der Suppe gefällig? Alibaba habe, wie berichtet, diese Woche einmal mehr einen starken Quartalsbericht vorgelegt. Die Erwartungen seien übertroffen worden. Wer genauer hinschaue, finde aber auch Gründe, um nicht in völlige Euphorie zu verfallen. Da sei z.B. das Kerngeschäft, das gar nicht so beeindruckend wachse. Der Bereich E-Commerce habe um 21% zugelegt. Klinge gut, sei allerdings der bislang zweitschwächste Wert, notiere Bloomberg. Nur direkt zuvor, im Corona-Quartal, sei das Wachstum demnach noch niedriger gewesen (1,1%).Dass Alibaba insgesamt trotzdem auf Kurs sei, verdanke der chinesische Konzern u.a. einem rasanten Umsatzanstieg im Bereich New Retail - also bei den modernen, vernetzten Supermärkten. Nicht zuletzt habe sich der Kurs der Alibaba Group Holding-Aktie in den vergangenen Monaten zwar durchaus positiv entwickele, u.a. Tencent und JD.com hätten aber noch deutlicher zulegen könnnen.Es gebe also durchaus Dinge, die bei Alibaba noch besser laufen könnten. Andererseits zeige das Unternehmen u.a. mit dem Erfolg im Bereich New Retail, dass es schwächeres Wachstum in einem Bereich durch Stärke in anderen Geschäftsfeldern zu kompensieren vermöge. Unter Strich bleibe es dabei: Alibaba sei ein Basisinvestment für Anleger, die vom E-Commerce- und Tech-Wachstum in China profitieren wollten, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.08.2020)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, JD.com.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: