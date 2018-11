XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

129,80 EUR +3,53% (13.11.2018, 12:30)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

142,82 USD -1,40% (12.11.2018, 22:01)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (13.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Dennis Riedl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Der chinesische Amazon.com-Konkurrent habe in diesem Jahr bekanntlich schwer unter dem Handelskonflikt mit den USA gelitten. Um 25% sei es auf Jahressicht nach unten gegangen, während der US-Konkurrent um stolze 55% geklettert sei. Das Bild bei Alibaba helle sich allerdings jetzt auf.Das Wachstum sei größer, die Bewertung sei niedriger, die langfristigen Perspektiven seien womöglich günstiger: Alibaba sei nach den Kursverlusten in diesem Jahr nicht nur viel niedriger bewertet als Amazon.com, sondern auch historisch in sehr günstige Bewertungsrelationen zurückgefallen. Einem laufenden KGV von 32 stünden ein mittelfristiges Umsatz- und Ergebniswachstum oberhalb von 40% gegenüber - für einen Quasi-Monopolisten mit solchen Entwicklungspotenzialen eine seltene Erscheinung.Alibaba sei ein günstiger Blue Chip und unter charttechnischen Gesichtspunkten gebe es aktuell eine günstige Einstiegsgelegenheit. Anleger sollten jedoch ein erhöhtes Risiko durch Herkunftsland China beachten, so Dennis Riedl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.11.2018)Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:129,63 EUR +2,01% (13.11.2018, 12:40)