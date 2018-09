Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (20.09.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse der DZ BANK:Als Börsengiganten werden Aktien von Unternehmen bezeichnet, die eine besonders hohe Marktkapitalisierung aufweisen, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA).In den vergangenen Jahren hätten sich dabei zunehmend Technologiewerte wie Apple und Amazon etabliert, die kürzlich die Marke von 1 Bio. US-Dollar geknackt hätten. Doch auch chinesische Firmen seien zunehmend auf dem Vormarsch. In den aktuell weltweiten Top Ten finde sich beispielsweise die Alibaba Group Holding mit einer aktuellen Börsenkapitalisierung von 414 Mrd. US-Dollar. Das sei beinahe so viel, wie die fünf größten DAX-Werte SAP, Siemens, Allianz, BASF und Volkswagen zusammen aufweisen würden.Der hohe Marktwert von Alibaba spiegele das kräftige Wachstum in der Vergangenheit sowie die vielversprechenden Wachstumsperspektiven wider. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2017/18 (bis Ende März) Umsätze von 39,9 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet und damit 58% mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig sei das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 44% auf 11,05 Mrd. US-Dollar geklettert. Der Nachsteuerprofit habe sich um 49% auf 9,79 Mrd. US-Dollar erhöht.Kerngeschäft von Alibaba sei der Internethandel (Umsatzanteil: 86%). Die Gesellschaft stelle ihren Nutzern diverse Technologien, Online-Marktplätze sowie Logistikdienstleistungen zur Verfügung und sei hier vor allem auf dem Wachstumsmarkt China aktiv. Zum Portfolio würden beispielsweise die gleichnamige globale B2B-Plattform Alibaba.com, das mobile Online-Auktionshaus Taobao sowie der Marktplatz Tmall gehören, auf dem Händler ihre Produkte Endkunden zur Verfügung stellen würden. Taobao und Tmall seien die größten Marktplätze ihrer Art in China. Insgesamt hätten im ersten Quartal 576 Millionen Chinesen die verschiedenen Angebote des Unternehmens genutzt. Das seien 4,3% mehr als vor einem Jahr gewesen. Das prozentuale Plus wirke auf den ersten Blick nicht sonderlich bemerkenswert, dies relativiere sich jedoch beim Blick auf die absolute Steigerung von 24 Millionen neuen Nutzern. Gemessen am Bruttohandelsvolumen (GMV) sei Alibaba mit seinen Angeboten zudem der größte Anbieter im weltweiten Online-Einzelhandel.Der Bereich Handel sei jedoch nicht das einzige Betätigungsfeld der Chinesen. Sie würden ihre Marktstellung sowie den hohen operativen Cashflow im Kerngeschäft nutzen, um sich neue Geschäftsfelder zu erschließen. Weitere Säulen seien inzwischen das Cloud Computing sowie der Bereich Digital Media and Entertainment. Die Gesellschaft biete hier bereits eine Reihe von Dienstleistungen und Produkten an und erziele damit nennenswerte Umsätze. Und Alibaba strecke seine Fühler nicht nur in die digitale Welt aus. Zum Beispiel stecke im ersten "Smartcar" der Welt, dem Roewe RX5, mit dem Betriebssystem Yun OS eine Entwicklung aus dem Hause Alibaba.Das Chartbild sei derzeit jedoch alles andere als konstruktiv. Seit dem Allzeithoch im Februar dieses Jahres sei der Alibaba-Kurs um mehr als 25% gesunken. Die Aktie, die in den USA gelistet sei, habe sich damit deutlich schlechter als der US-Aktienmarkt entwickelt. Nach unserer Einschätzung resultiert die negative Entwicklung aus der Schwäche an den chinesischen Aktienmärkten, so die Analysten der DZ BANK. Beispielsweise habe der CSI 300, der die Kursentwicklung der 300 größten Aktien abbilde, die an den beiden größten Börsen Chinas (Shanghai und Shenzhen) gelistet seien, im selben Zeitraum um etwa 27% nachgegeben. Damit liege ein Bärenmarkt vor. Ein Grund für die Schwäche seien vor allem die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China.Im Zuge der sinkenden Kursnotierungen sei die Aktie im August nachhaltig unter den 200-Tage-GD zurückgefallen. Mit dem Unterschreiten der Marke von 164,25 US-Dollar wurde aus unserer Sicht eine charttechnische Topbildung komplettiert, so die Analysten der DZ BANK. Wir erwarten daher weitere Abgaben, sodass unseres Erachtens aktuell die Short-Seite zu präferieren ist, so die Analysten der DZ BANK. Das aus der Breite der Formation rechnerisch ableitbare Kursziel liege bei etwa 121 US-Dollar. Ein Stopp-Loss für dieses Szenario bietet sich oberhalb der Marke von 164 US-Dollar im Bereich von 170 US-Dollar an, so die Analysten der DZ BANK. (Stand vom 19.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link