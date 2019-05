"Der Aktionär" meine: Trumps Verbal-Attacke komme zu einem ungünstigen Zeitpunkt, könnte sich im Nachhinein jedoch sogar als günstiger Umstand erweisen.



Anleger, die bei Alibaba noch nicht investiert sind und einen Zahlen-Trade suchen, sollten jetzt zugreifen, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2019)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß, Leitender Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Schönen Dank auch Donald Trump! Die Androhung von Strafzöllen auf chinesische Importe habe die Anleger kalt erwischt. Anders als viele US-Schwergewichte, habe sich Alibaba am Montag kaum vom Verkaufsdruck befreien können. Doch das sei vielleicht sogar Glück im Unglück.Alibaba habe den Montag bei 188,24 Dollar rund 3,6 Prozent tiefer beendet. Im Tagesverlauf sei das Papier bis auf 184,83 Dollar abgesackt gewesen, bevor es zu einer leichten Erholung gekommen sei.Die Erholungsbewegung sei jedoch viel geringer ausgefallen als bei den schwergewichtigen US-Techs. Amazon etwa habe den Tag 0,6 Prozent im Minus beendet, nach -3 Prozent zu Handelsbeginn. Bei Apple hätten die Anleger eine ähnliche Entwicklung gesehen.Die "Schüchternheit" bei Alibaba habe einen denkbar einfachen Grund: Die Börse habe nicht vergessen, welche Kursauswirkungen der Handelsstreit 2018 gehabt habe. Ab Juni sei das Papier um 40 Prozent in die Tiefe gerauscht und habe sich erst erholt, als sich die Anzeichen für ein Abkommen zwischen den Ländern gemehrt hätten.Weshalb sollte das jetzt Glück im Unglück sein? Am Freitag sei die Aktie über den horizontalen Widerstand bei 190 Dollar ausgebrochen und es habe geradezu nach einem Durchmarsch bis auf 200 Dollar "gerochen"."Der Aktionär" habe schon mehrfach darauf hingewiesen, dass der Einstieg bei Alibaba eine Woche vor den Quartalszahlen eine gewinnträchtige Handelsstrategie sei.Voraussetzung, dass der Trade aufgehe: Donald Trump riskiere keine weitere Eskalation und nähere sich in Verhandlungen der chinesischen Seite wieder an.Was Alibaba und die Zahlen betreffe, sei "Der Aktionär" zuversichtlich, dass der Konzern liefere. Die Einschätzung werde durch jüngst veröffentlichte Zahlen zur Entwicklung der Einzelhandelsumsätze in der Volksrepublik gestützt, die im März um 21 Prozent gewachsen seien.Alibabas Fokus liege derzeit auf einer stärkeren Monetarisierung der Kunden, d.h. das Unternehmen versuche, mithilfe einer effektiven Werbesteuerung, dem Einsatz von KI und einer optimierten Logistik mehr Profit aus jedem Dollar Umsatz herauszuholen.