Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (10.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Onlineriesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.In den vergangenen Monaten hätten sich die Anzeichen verdichtet, dass Alibaba eine Offensive in Europa plane. Doch am Montag sei überraschend bekannt geworden, dass der ehemalige Karstadt- und Amazon-Manager Terry von Bibra den chinesischen E-Commerce-Riesen verlassen habe. Von Bibra habe das Europa-Geschäft geleitet. Die genauen Umstände seines Abgangs seien rätselhaft.Von Bibra sei dreieinhalb Jahre Europa-Chef bei Alibaba gewesen. Seitdem sollten Medienberichten zufolge auch die Planungen für eine massive Expansion laufen. Anzeichen dafür: Ein gigantisches Logistikzentrum in Belgien, eine Ladeneröffnung in Madrid, ein Übernahme-Gerücht bezüglich Zalando. Zudem sollten Personalagenturen im Auftrag von Alibaba bei Managern aus dem regionalen E-Commerce-Umfeld angeklopft haben.Von Bibras Abgang überrascht, habe aber womöglich schon länger zur Debatte gestanden. "Wir sind dankbar, dass er uns unterstützt hat", habe Alibaba dem "Handelsblatt" auf Anfrage mitgeteilt. Geschäftspartner des Unternehmens sollten zuletzt nicht mehr gewusst haben, wer ihr Ansprechpartner sei. Von Bibra sei seit 2019 nicht mehr als Geschäftsführer im Handelsregister eingetragen gewesen, heiße es außerdem in dem Artikel.Ein logischer Nachfolger von Bibras wäre Karl Wehner, derzeit verantwortlich für den deutschsprachigen Raum und die Türkei. Wehners Vorgänger habe übrigens geheißen: Terry von Bibra.Alibaba bleibt eine "Aktionär"-Empfehlung, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.02.2020)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link