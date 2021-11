NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (20.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Händlers Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Mit seinen Geschäftszahlen habe der chinesische Konzern am Donnerstag nicht überzeugen können. Während Konkurrent JD.com am Donnerstag und am Freitag zugelegt habe, sei der Kurs der Alibaba-Aktie erneut deutlich eingebrochen. Mehr als 10% habe das Minus am Donnerstag betragen, am Freitag sei der Kurs weiter abgerutscht - und es könnte noch schlimmer kommen.Nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch sei die Alibaba-Aktie wieder klar im Abwärtstrend. Zuletzt habe sich der Kurs an der 140-USD-Marke bewegt. Erst Anfang Oktober sei die Aktie auf ein neues Mehrjahrestief gefallen (138,43 USD). Bis dahin sei es nun nicht mehr weit.Eine Spekulation auf eine Wende dränge sich an dieser Stelle nicht auf. Angesichts der Zahlen und der charttechnischen Situation überwiege die Wahrscheinlichkeit, dass der Verkaufsdruck den Kurs unter das bisherige Mehrjahrestief drücke. Alibaba zeige seit Monaten relative Schwäche. Die Aktie issei daher nach wie vor kein Kauf, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.11.2021)Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:124,40 EUR -1,66% (19.11.2021, 22:26)