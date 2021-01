Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

213,00 EUR -0,93% (28.01.2021, 13:46)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

215,50 EUR -2,30% (28.01.2021, 13:28)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

260,25 USD -2,13% (27.01.2021, 22:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (28.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Der Einbruch beim Kurs der Alibaba Group Holding-Aktie habe Anfang November mit dem abgesagten Ant-Group-Börsengang begonnen. Ant sei das größte Finanztechnologie-Unternehmen der Welt, sei ursprünglich ein Teil von Alibaba gewesen. Ein Drittel der Anteile würden noch immer Alibaba gehören. Was sich gerade bei Ant tue, sei also auch für den E-Commerce-Riesen höchst relevant.Ant Group plane, sich in eine Finanzholding umzustrukturieren, die von Chinas Zentralbank beaufsichtigt werden werde. Das berichte das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider. Damit würde sich das größte Fintech-Unternehmen der Welt dem Druck der chinesischen Führung beugen. Die Umstrukturierung könnte noch vor dem chinesischen Neujahrsfest, das am 12. Februar beginnt, endgültig beschlossen werden.Bislang habe Ant versucht, zumindest teilweise als Technologie-Unternehmen wahrgenommen zu werden. Mit der Umstrukturierung seien strengere Regeln verbunden. Letztendlich dürfte das Wachstum gebremst und die Profitabilität negativ beeinflusst werden.Grob geschätzt könnte sich Ants Wert gegenüber der Zeit vor dem abgesagten Börsengang halbieren. Am Höhepunkt der IPO-Euphorie sei Ant noch auf mehr als 300 Mrd. USD geschätzt wordem. Zum Vergleich: Die größte US-Bank, JPMorgan, bringe es derzeit auf knapp 390 Mrd. USD Börsenwert.Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link