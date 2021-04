Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (11.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) unter die Lupe.In einem neuen Schlag gegen Alibaba-Gründer Jack Ma hätten Chinas Wettbewerbshüter eine Strafe i.H.v. 18 Mrd. Yuan (2,3 Mrd. Euro) gegen den weltgrößten Online-Handelsplattform verhängt. Der chinesische Konzern habe seine marktbeherrschende Position ausgenutzt, um Händler zu bestrafen, die ihre Waren über konkurrierende Plattformen hätten anbieten wollen, hätten Staatsmedien am Samstag die Marktaufsichtsbehörde zitiert.Wegen Verstoßes gegen das Kartellrecht sei die Geldbuße mit 4% des Umsatzes von 2019 i.H.v. von 455 Mrd. Yuan festgelegt worden, habe die Nachrichtenagentur Xinhua berichtet. Alibaba habe mitgeteilt, die Strafe anzunehmen und die Zusammenarbeit mit den Behörden verstärken zu wollen. Der Konzern werde sein System zur Erfüllung der Regeln stärken und "seine soziale Verantwortung besser erfüllen".Die Marktaufsicht habe das Vorgehen von Alibaba bemängelt, Händler zu zwingen, sich exklusiv für seine Plattform zu entscheiden. Die Praxis werde "er xuan yi", übersetzt "wähle eine von zweien", genannt. Damit "beseitigt oder behindert" Alibaba den Wettbewerb, habe die Marktaufsicht in ihrer Entscheidung argumentiert. Es beeinträchtige die Innovation und Entwicklung der Plattformen. Die Rechte und Interessen der Verbraucher würden geschädigt, habe es weiter geheißen.Die ungewöhnlich hohe Strafe der Wettbewerbshüter sei ein weiterer Schlag gegen den mächtigen Alibaba-Konzern, der seine Aktivitäten vom Online-Handel über Finanzdienste bis in Bereiche wie Logistik, Unterhaltung oder Touristik ausgeweitet habe. Seit der einflussreiche Gründer Ma im Herbst bei der Regierung in Ungnade gefallen sei, gerate das Unternehmen zunehmend unter Druck.Die hohe Geldstrafe könnte ein Indiz dafür sein, dass Alibaba langsam zu einflussreich für die chinesische Regierung werde. Deswegen wolle sie mit einer stärkeren Regulierung gegensteuern. Aus wirtschaftlicher Sicht sei die Milliardenstrafe für Alibaba leicht verkraftbar. Allein im letzten Quartal habe der Konzern einen Gewinn von umgerechnet 10 Mrd. Euro erwirtschaftet. Für langfristig ausgerichtete Anleger könnte sich daher eine ausgezeichnete Chance bieten, beim chinesischen E-Commerce-Riesen günstig zum Zuge zu kommen. Investierte Anleger sollten dabeibleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.04.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link