Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

157,60 EUR +4,37% (11.10.2019, 16:46)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

157,60 EUR +3,96% (11.10.2019, 16:32)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

174,26 USD +4,93% (11.10.2019, 16:33)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (11.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Der chinesische E-Commerce-Riese habe die nächste Top-Bewertung für seine Kreditwürdigkeit erhalten. Ein A+ habe es diese Woche von Fitch, einer der bedeutendsten Ratingagenturen der Welt, gegeben. Das bedeute, dass Alibaba-Anleihen von den Finanzprofis als genauso verlässlich wie chinesische Staatsanleihen eingestuft würden. Außerdem stehe Alibaba durch die Einstufung von Fitch auf einer Stufe mit Amazon.com und noch vor McDonald’s und Coca-Cola.Die großen Agenturen würden Alibaba trotz des Handelskonflikts auf hohem Niveau einstufen. Das spreche dafür, dass sich langfristige Anleger durch Kursschwankungen nicht verunsichern lassen sollten. Der Wachstumstrend bei Alibaba sei grundsätzlich intakt und das Unternehmen finanziell sehr solide aufgestellt, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.10.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: