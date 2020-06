Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (15.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Es sei das wichtigste Shopping-Event in China nach dem Single’s Day am 11.11.: das Mid-Year Shopping Festival. Am Donnerstag, 18. Juni, sei der große Tag gekommen. Besonders spannend werde, wie konsumfreudig die Chinesen im Jahr der Coronakrise seien. Erste Zahlen von Chinas E-Commerce-Giganten seien vielversprechend.Die Sonderangebote gebe es nicht nur am 18. Juni, es handele sich eher Shopping-Wochen als um einen einzelnen Tag. Bereits seit Ende Mai sind Vorbestellungen möglich. In der ersten Stunde des Vorverkaufs habe Alibaba auf seinen Plattformen eigenen Angaben zufolge eine Verfünffachung des Warenumsatzes gegenüber 2019 verzeichnet. In den ersten zehn Stunden nach Beginn der eigentlichen Festival-Wochen am 1. Juni habe das Volumen um die Hälfte höher als im Vorjahr gelegen. Auch Konkurrent JD.com habe starke Zuwächse verzeichnet.Kaum noch eine internationale Marke wolle auf die gewaltigen Reichweiten von Alibaba und Co verzichten. Dank Big Data und KI könne Alibaba sich immer gezielter an den Vorlieben der Kunden orientieren. Chinas Internet-Riesen seien außerdem zunehmend in anderen Ländern tätig und die Coronakrise habe den Trend zu digitalen Geschäften beschleunigt.Ein wichtiger Faktor seien dieses Jahr auch staatliche und private Fördermaßnahmen. Während Alibaba Händler in der Krise mit gesenkten oder gestrichenen Gebühren unterstütze, treibe auch der Staat den Konsum an. Chinesische Regionalregierungen würden Konsumgutscheine und Zuschüsse im Wert von umgerechnet mehr als 1 Mrd. Euro vergeben. Diese Kaufanreize würden nicht zuletzt über Alibabas Bezahlapp Alipay und Tencents WeChat in einer Art Echtzeitlotterie verteilt.Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link