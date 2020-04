Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (16.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Der neue Alibaba-Chef, Daniel Zhang, habe sich offenbar bei seinem Vorgänger Jack Ma einiges abgeschaut - oder denselben Redenschreiber. Mit großen Worten wende er sich in einem Brief an seine Mitarbeiter. Alibaba müsse sich schwierigen Herausforderungen stellen, andere Unternehmen inspirieren und ihnen Vertrauen und Hoffnung schenken, schreibe Zhang.Zhang beziehe sich dabei auf die SMEs (small and medium enterprises), also kleine und mittlere Betriebe. Alibaba lebe als Plattformbetreiber zum großen Teil von Gebühren, die durch den Umsatz der Händler erzielt würden. In seinem Brief (Englisch) erkläre Zhang, worauf es jetzt ankomme.Der E-Commerce-Riese habe in der Finanzkrise 2008 mit seinen Initiativen "Dark Cloud", "Wild Winds" und "Spring Thunder" 40 Millionen Unternehmen geholfen, die schwere Zeit zu überstünden, schreibe Zhang. Auch diesmal werde Alibaba alles tun, was notwendig sei, um den kleinen und mittleren Betrieben zu helfen, durch den "wirtschaftlichen Winter" zu kommen. Selbst wenn dies womöglich mit den größten Herausforderungen seit Bestehen Alibabas verbunden sei ("The challenges we will face may be tougher than anything we’ve experienced over the past 20 years").Dann kündige Zhang den Beginn einer neuen "Spring Thunder"-Initiative (Frühlingsgewitter) an. Dabei gehe es darum, den SMEs neue Märkte zu erschließen - natürlich mit Alibaba-Lösungen wie AliExpress, Lazada und Tmall World. Die Digitalisierung der Produktion solle vorangetrieben werden. 1.000 Alibaba-Center für digitale Landwirtschaft würden in China entstehen. Außerdem senke Alibaba Gebühren und Ant Financial werde voraussichtlich zig Millionen Kredite an Unternehmen vergeben.Alibaba ist eine laufende Empfehlung, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link