201,00 EUR +2,34% (03.07.2020)



202,00 EUR +1,51 (03.07.2020, 13:24)



223,60 USD +3,54% (02.07.2020, 22:10)



US01609W1027



A117ME



AHLA



BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (03.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Chinas E-Commerce-Riese bleibe konsequent: Einmal mehr werde das Fehlverhalten einer Führungskraft nicht unter den Tisch gekehrt, sondern streng sanktioniert. Das sei im aktuellen Fall nicht ganz selbstverständlich. Immerhin sei von der Entscheidung ein absoluter Wachstumsbereich des Konzerns betroffen.Zhao Yang, bislang Content-Chef bei Taobao Live, sei seinen Job los. Er solle u.a. seine Position missbraucht haben, um Livestreamern lukrative Jobs bei Taobao (eine Alibaba-Plattform) zu verschaffen. Außerdem solle er Teilzeitjobs bei anderen Streaming-Unternehmen, Geschenke und Geld angenommen haben. Das habe diese Woche unter anderem das chinesische Nachrichtenportal Caixin unter Berufung auf interne Alibaba-Dokumente berichtet.Unabhängig von beruflichen Erfolgen lege Alibaba traditionell hohe Maßstäbe an die Integrität seiner Mitarbeiter an. Vor einigen Wochen sei bereits Taobao-Führungskraft Jiang Fan degradiert worden, nachdem seine moralische Integrität fraglich geworden sei.Der Fall sei zwar grundsätzlich eher negativ, unterm Strich beruhige aus Anlegersicht jedoch, dass bei Alibaba durchgegriffen werde, sobald sich Führungskräfte nicht an die Regeln halten würden. Der Aktienkurs bewege sich in Allzeithoch-Nähe. "Der Aktionär" bleibe aufgrund der hervorragenden Positionierung des Konzerns in diversen Wachstumsbereichen optimistisch, dass neue Hochs in einem freundlichen Gesamtmarkt nur eine Frage der Zeit seien, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.07.2020)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link