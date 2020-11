Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (26.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Bei der Aktie von Alibaba bleibe es weiterhin spannend. Nach dem verschobenen Börsengang der Tochter Ant Financial und den kritischen Aussagen des Alibaba-Gründers Jack Ma über die geplanten Regulierungen der chinesischen Regierung habe der Kurs einen gewaltigen Dämpfer bekommen. Im Moment helle sich das Chartbild aber wieder deutlich auf.Seit dem Allzeithoch am 27 November bei 319,32 Dollar sei es für die Alibaba-Aktie steil bergab gegangen. Der Kurs sei dabei bis letzte Woche um über 20 Prozent bis 252,55 Dollar gefallen. Während des starkes Kursverfalls habe der Wert die zwei Trendlinien bei 288 und 278 Dollar sowie die 50- und die 100-Tagelinie durchbrochen, die bei 290,65 und 271,11 Dollar verlaufen seien.Trotz der Verkaufssignale sei es an diesem Tief zum Rebound gekommen und Wert habe bis heute erneut rund zehn Prozent zugelegt. Am Dienstag habe der Kurs dabei sogar gleich drei Kaufsingale ausgelöst. Zum einen habe die 100-Tage-Linie erfolgreich zurückerobert werden können. Zum anderen seien die Werte des MACD- und des Stochastik-Indikators aus dem stark überverkauften Bereich zurückgekehrt. Schließe die Aktie in den folgenden Tagen nun über der unteren Gap-Kante bei 280,00 Dollar, sei mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung bis an die 300-Dollar-Marke zu rechnen.Charttechnisch habe sich die Lage bei der Alibaba-Aktie deutlich gebessert. Die Kaufsignale überwögen im Moment, sodass es schon bald weiter aufwärts gehen dürfte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: