Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

231,00 EUR +1,09% (23.11.2020, 13:57)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

231,00 EUR +3,36% (23.11.2020, 13:43)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

270,74 USD +4,17% (20.11.2020, 22:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (23.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Von Alibaba- und Ant-Group-Gründer Jack Ma sei nichts mehr zu hören gewesen, seit erst der Ant-Börsengang auf Eis gelegt worden sei und die chinesische Regierung anschließend eine strengere Regulierung der Internet-Unternehmen im Land angekündigt habe. Anleger hätten verunsichert reagiert, der Kurs der Aktie sei abgesackt. Nun habe sich Alibaba-Chef Daniel Zhang geäußert.Zhang habe sagt, Chinas Initiative, Regeln zu entwerfen, die monopolistisches Verhalten von Internet-Plattformen verhindern sollen, komme "rechtzeitig" und sei "notwendig". Während seiner Rede auf der World Internet Conference habe Zhang an diesem Montag außerdem gesagt, chinesische Internet-Unternehmen seien mithilfe der Regierungspolitik an die Spitze der globalen Industrie gerückt, aber Vorschriften müssten weiterentwickelt werden.Nachdem Jack Ma offenbar Chinas Führung verärgert habe, versuche Alibaba-CEO Daniel Zhang, die Wogen zu glätten. Anscheinend mit Erfolg: Die chinesische Parteizeitung "Global Times" berichte jedenfalls wohlwollend über die Rede. Zhang habe seine "Dankbarkeit für die behördlichen Vorgaben" ausgedrückt, heiße es in dem Artikel. Der Kurs der Alibaba-Aktie habe bereits in den vergangenen Handelstagen wieder deutlich steigen können. Zhangs Auftritt könnte für weitere Entspannung unter Anlegern sorgen. Alibaba bleibe eine laufende Empfehlung des "Aktionärs", so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.11.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: