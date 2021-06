Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

188,20 EUR +2,84% (25.06.2021, 19:57)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

224,51 USD +2,81% (25.06.2021, 19:43)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (25.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Fünf starke Handelstage in Folge! Gefühlt hätten Alibaba-Anleger eine Ewigkeit darauf warten müssen. Die Aktie des chinesischen E-Commerce-Giganten habe zudem seit Mittwoch jeweils mit einer Aufwärtskurslücke eröffnet und noch höher geschlossen. Das nächste Hindernis warte aber schon und der größte Vermögensverwalter der Welt bleibe abwartend.Auch am Freitag sehe es im US-Handel gut aus für Alibaba. Ein erster mittelfristiger Erfolg wäre es, wenn der Widerstandsbereich bei 225 bis 230 USD nachhaltig überwunden werde. Gegebenenfalls bestünde eine gute Chance, dass die Alibaba Group Holding-Aktie ihre Korrekturtiefs unter 210 USD endgültig hinter sich lassen könne.Portfolio-Managerin Lucy Liu sage, ihr Arbeitgeber BlackRock bleibe trotzdem zurückhaltend bei China-Aktien. Der Grund sei die Regulierung: "Wir glauben, das wird ein mehrjähriger Zyklus." BlackRock plane daher, bei großen, dominanten Tech-Aktien aus China noch etwas länger an der Seitenlinie zu bleiben, so Liu laut CNBC. Ein weiterer Grund dafür sei, dass es bei den Größen im Onlinehandel einen Trend gebe, in Infrastruktur zu investieren, was erst mal nicht besonders profitabel sei. Stattdessen bevorzuge BlackRock derzeit kleinere Aktien aus den Bereichen Kurzvideos und Livestreaming. Auch weil es nicht möglich sei, den Markt punktgenau zu timen, bleibe "Der Aktionär" bei seiner Kaufempfehlung für die Alibaba Group Holding-Aktie, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: