Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

168,60 EUR +0,72% (18.11.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

167,60 EUR 0,00% (18.11.2019, 21:05)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

185,64 USD -0,02% (18.11.2019, 20:51)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (18.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Angesichts der harten Auseinandersetzungen in Hongkong zwischen Polizei und Demonstranten habe Alibaba ein Treffen mit potenziellen Investoren abgesagt. Das hätten mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf Insider berichtet. Eine alternative Lösung sei bereits gefunden worden. Alibaba werde mit interessierten Investoren voraussichtlich telefonisch Kontakt aufnehmen. Das Zweitlisting in Hongkong solle sich nicht verzögern.Der chinesische Konzern werde wohl eine halbe Milliarde neue Aktien ausgeben. Das führe zu einer überschaubaren Verwässerung von rd. 2,5%. Es sollten ca. 12 Mrd. USD eingenommen werden.Jedes New Yorker ADR werde acht Honkong-Aktien entsprechen. Ein Tausch in beide Richtungen solle grundsätzlich möglich sein. Ein Split der alten ADR-Anteile sei damit anscheinend vom Tisch.Am Dienstag nach US-Börsenschluss werde Alibaba voraussichtlich den Preis der New Yorker Anteile nehmen, durch acht teilen und dann als Ausgabepreis festlegen. Für Privatanleger seider Ausgabepreis aber auf 188 Hongkong-Dollar (24 USD) festgelegt. Die Acht gelte in China als Glückszahl. Mehr als 97% der neuen Aktien würden voraussichtlich an institutionelle Anleger gehen. Der Börsenhandel mit den neuen Aktien solle am 26. November beginnen. Haupthandelsplatz für Alibaba-Anteile bleibe aber New York.Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link