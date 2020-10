XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol Deutschland: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (18.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol Deutschland: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) unter die Lupe.Chinesische Internet- und E-Auto-Aktien geben mächtig Gas, viele Titel notieren nahe oder sogar auf Rekordhoch. Doch nicht jede Aktie eignet sich auch für jeden Anlegertyp. DER AKTIONÄR verrät, wie Investoren jetzt handeln sollten.Während im Rest der Welt die Corona-Infektionszahlen die Schlagzeilen beherrschen würden, setze sich die wirtschaftliche Erholung in China dynamisch fort. Für den August habe das Reich der Mitte den höchsten Exportzuwachs seit 2019 gemeldet, die Einfuhren in der Zeit seien im zweistelligen Prozentbereich gestiegen. Der private Konsum erhole sich zwar langsamer, aber auch bei den Ausgaben der Bevölkerung zeige der Trend mittlerweile nach oben. Die Rahmenbedingungen für China-Tech würden günstig bleiben. Das spiegele sich in den Kursgewinnen der entsprechenden Aktien wider.So habe die Alibaba Group Holding-Aktie vor wenigen Tagen die wichtige 300-USD-Marke geknackt. Das Papier bleibe für den "Aktionär" ein Basisinvestment in China und dass aus vielerlei Gründen, nicht nur wegen des im Vergleich zu Amazon.com günstigen 2020er-KGVs von 25. Der US-Konzern sei auf dieser Basis deutlich mehr als doppelt so teuer. Mit den rund 800 Mio. Kunden verfüge Alibaba über ein Heer an Käufern, das der Einwohnerzahl Europas und den USA zusammen entspreche und das zum "Singles Day" am 11.11. die Kassen zum Bersten bringen dürfte. 2019 habe Alibaba mit dem Mega-Event mehr als 35 Mrd. USD erlöst. Der bevorstehende Börsengang der Ant Group zum Börsenwert von 250 Mrd. USD sollte Alibaba (Anteil an Ant: 33%) ebenfalls antreiben, so wie der zuletzt positive Newsflow vom Investorentag.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:262,50 EUR +2,54% (16.10.2020, 22:26)