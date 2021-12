Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (17.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Händlers Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Mit Handelsauftakt in den USA steige der Kurs der Alibaba-Aktie heute. Für Rückenwind beim China-Riesen könnte eine Investorenveranstaltung gesorgt haben. Auf dieser hätten CEO Daniel Zhang und weitere Mitglieder des Führungsteams verkündet, wie es weitergehen solle, nachdem 2021 von Regulierung, Kursverfall und schwächerem Wachstum im operativen Geschäft geprägt gewesen sei.Vor allem das Auslandsgeschäft, Expansion in ärmere Städte und die Cloud-Sparte seien als Wachstumstreiber genannt worden. Der neue Finanzchef, Toby Xu, habe gesagt, Alibaba habe in der Vergangenheit bei zahlreichen Gelegenheiten große Herausforderungen gemeistert. "Heute sind wir ebenso zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, ein nachhaltiges, dauerhaftes Wachstum zu erzielen, indem wir langfristig denken und gleichzeitig die aktuellen Probleme pragmatisch angehen."Investitionen in ärmere und ländlichere Gegenden seien sinnvoll, da in zahlreichen Megacities der Markt bereits aufgeteilt sei. "Offensive ist die beste Verteidigung", habe Xu gesagt.Seitenhieb in Richtung Meituan und Pinduoduo : "Unsere Konkurrenten erhöhen ihre Investitionen, um Nutzer anzuziehen, und die meisten von ihnen weisen weiterhin ein steigendes Niveau an Ausgaben und Verlusten auf." Alibaba sei profitabel und könne sich zusätzliche Ausgaben dementsprechend problemlos leisten.Alibaba ist derzeit keine Empfehlung, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.12.2021)Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.