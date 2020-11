Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (02.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Bereits vor Beginn des offiziellen Handels an den Börsen in Hongkong und Shanghai würden Ant-Group-Aktien auf dem grauen Markt in Hongkong gehandelt. Insidern zufolge würden institutionelle Investoren teilweise 50% Aufschlag gegenüber dem Ausgabepreis zahlen. Für Anleger sei die Situation durchaus zwiespältig.120 HKD (Hongkong-Dollar), umgerechnet mehr als 13 Euro je Aktie, sollten einige Anleger am Montag hingeblättert haben, um sich schon vor dem Ant-Group-Doppelbörsengang einige Anteile an Alibabas Fintech-Arm zu sichern. Der Ausgabepreis habe bei 80 HKD gelegen. Bereits damit sei Ant Group mit insgesamt rund 315 Mrd. USD bewertet worden. Ursprünglich habe die angepeilte Bewertung bei 200 Mrd. USD gelegen.Ab diesem Donnerstag, 5. November, sei Ant Group (auch bekannt als Ant Financial) voraussichtlich an den Börsen handelbar. Auch deutsche Handelsplätze dürften die Anteile schnellstmöglich zugänglich machen. Der Doppelbörsengang werde das größte IPO aller Zeiten.Alles deute darauf hin, dass Ant Group sein Börsendebüt mit einem deutlichen Plus beginnen werde. Schön für Alibaba-Aktionäre, denn der chinesische E-Commerce-Riese halte ein Drittel der Anteile. Das Problem: Bereits im Vorfeld würden die Aufschläge sehr hoch ausfallen und das könnte zu Gewinnmitnahmen verführen. Bis zu 97,5% der in Hongkong handelbaren Anteile seien Bloomberg zufolge zudem in den Händen institutioneller und strategischer Investoren. Dementsprechend groß könnten der Spread und die Volatilität ausfallen. Anleger sollten mit Augenmaß agieren und im Vorfeld entweder einen klaren Trading-Plan haben oder nur mit einer kleinen Position einsteigen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2020)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: