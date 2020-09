Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (21.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ein Basisinvestment im chinesischen E-Commerce- und Tech-Sektor.Der kommende Börsengang von Ant Financial habe ohnehin schon im Verdacht gestanden, die bisherige IPO-Höchstmarke toppen zu können. Nun sei die Summe, die mindestens eingespielt werden solle, um mehrere Milliarden angehoben worden. Damit sei klar: Alibabas Fin-Tech-Ableger dürfte den bisherigen Rekordhalter deutlich hinter sich lassen.Bislang sei Saudi Aramco mit dem 29-Milliarden-Dollar-Börsengang im vergangenen Jahr führend gewesen. Ant Financial peile nach Gesprächen mit institutionellen Investoren nun mindestens 35 Milliarden statt 30 Milliarden Dollar an. Das Unternehmen würde damit mit insgesamt 250 Milliarden Dollar bewertet werden.Deutsche Anleger hätten voraussichtlich frühestens die Chance, Ant Financial-Aktien zu erwerben, wenn diese erstmals in Hongkong gehandelt würden (Termin stehe noch nicht fest). Möglich sei, dass der Kurs deutlich über dem Zuteilungspreis liegen werde, da das internationale Interesse schon jetzt enorm sei.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: