Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (13.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Händlers Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Heute korrigiere Alibaba, aber in den vergangenen Tagen habe die Aktie überdurchschnittlich zugelegt. Andere China-Tech-Aktien würden ebenfalls steigen - und das, während der NASDAQ 100 schwächele. Natürlich würden sich Gründe finden lassen, die für einen Kauf von China-Anteilen sprächen. Letztendlich laufe aber alles auf eine Erklärung zu, die eine ausgewiesene China-Kennerin bereits vor dem Jahreswechsel gegeben habe.Etwas ratlos titele die Nachrichtenagentur Bloomberg heute in Bezug auf China: "Tech-Aktien steigen, denn warum nicht." Fazit des Artikels: "Eine vom Kapitalfluss angetriebene Rally zieht immer mehr Kapital an."Anleger hätten also wieder Lust auf China. Zumindest vorerst. Gründe dafür könnte es einige geben: Günstig wirkende Bewertungen, die Lust, auf die Vorjahresverlierer zu setzen, die Suche nach Alternativen, weil US-Tech gerade kein Selbstläufer mehr sei, kurzfristige Spekulationen auf zumindest eine Gegenbewegung.Doch all diese Gründe würden nicht so recht erklären: Warum genau dieser Tage - und sei das wirklich die Trendwende? Mit Sicherheit lasse sich tatsächlich nur festhalten, dass gerade wieder mehr Kapital in chinesische Tech-Werte fließe.Wie schnell die Stimmung auch wieder drehen könne, zeige der heutige Rücksetzer. Plötzlich würden wieder Corona und Sorgen um den Immobiliensektor thematisiert.Tatsächlich sei beim Thema China das Sentiment besonders wichtig. Politisch-regulatorische Eingriffe hätten für viel Verunsicherung gesorgt und die Kurse tiefer purzeln lassen, als es wohl aus rein fundamentaler Sicht angebracht gewesen wäre. Ohnehin würden erfahrungsgemäß fundamentale Daten immer nur eine von vielen Rollen spielen, wenn es um Kursbildung bei Aktien gehe - vor allem bei eher kurz- und mittelfristigen Bewegungen. Derzeit laufe die vom "Aktionär" angedeutete kleine Munger-Rally. Das müsse jedoch noch nicht der Beginn einer echten Trendwende sein. Wie der heutige Tag zeigt, ist mit Rücksetzern und Widerständen zu rechnen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.01.2022)Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.