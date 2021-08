Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

166,30 EUR +1,09% (02.08.2021, 13:31)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

195,19 USD -1,19% (30.07.2021)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (02.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Angesichts gestiegener China-Skepsis sei der Kurs der Alibaba-Aktie in einen mittelfristigen Abwärtstrend übergegangen. Morgen lege der Konzern-Gigant seine Quartalszahlen vor. Normalerweise gehöre es zum guten Ton, dass Alibaba die ohnehin hohen Erwartungen etwas übertreffe. Doch diesmal seien Analysten eher zurückhaltend. Ein gutes Zeichen?Alibaba lege am Dienstag seine Zahlen für das erste Quartal (gebrochenes Geschäftsjahr) vor. "Bloomberg" zufolge würden einige Analysten damit rechnen, dass der Konzern die durchschnittlichen Erwartungen beim Umsatz und Gewinn verfehlen könnte. Zu den Skeptikern gehöre demnach Morgan Stanley.Hintergrund: Nach dem beschleunigten Wachstum während der Pandemie und dem folgenden allgemeinen Wirtschaftsaufschwung sei in China zuletzt etwas Normalität eingekehrt. Große Sprünge seien daher ohnehin nicht zu erwarten. Zudem dürften in den vergangenen Monaten die Regulierungsmaßnahmen seitens der chinesischen Führung im Vordergrund gestanden haben. Dazu seien aller Voraussicht nach Investitionen gekommen, um sich Rivalen vom Leib zu halten.Nomura rechne mit einem Umsatzplus von 33 Prozent. Das japanische Finanzunternehmen Daiwa prognostiziere hingegen einen 36-prozentigen Anstieg beim Umsatz, gehe aber davon aus, dass der Gewinn etwas schwächer als allgemein angenommen ausfallen könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.