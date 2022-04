NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

86,75 USD +3,29% (27.04.2022, 18:40)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (27.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Im Nasdaq würden heute Pinduoduo, JD.com und Baidu zu den Top-Aktien gehören. Auch die Alibaba Group Holding-Aktie lege mehrere Prozent zu. Ein Grund für die Gegenbewegung dürfte rein (chart-)technischer Natur sein. Aber dazu komme, dass sich Chinas Präsident Xi Jinping inzwischen zur wirtschaftlichen Lage in China geäußert habe.Xi habe auf einer Sitzung des Zentralen Ausschusses für Finanz- und Wirtschaftsfragen gesagt, es sollte alles dafür getan werden, die Ausgaben für Infrastruktur zu erhöhen. Die chinesische Führung wolle diesen Bereich offenbar fördern, um die Wirtschaft zu stützen.Ein weiteres Lippenbekenntnis also - diesmal von ganz oben. Zudem herrsche einmal mehr Optimismus, dass Corona in chinesischen Städten bald vorbei sein könnte. Morgen könnte es schon wieder anders sein. DER AKTIONÄR bleibe skeptisch: Ein paar Prozent Kursanstieg an einem Tag seien noch längst keine echte Trendwende bei Alibaba und Co. Langfristig hat sich bislang jeder Anstieg lediglich als kurzfristige Gegenbewegung entpuppt, so Lars Friedrich. (Analyse vom 27.04.2022)Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:81,75 EUR +3,55% (27.04.2022, 18:54)