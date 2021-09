Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (28.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Internet-Händlers Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Der Kurs der Alibaba Group Holding-Aktie steige zur Abwechslung mal wieder. Dabei dürfte die jüngste Nachricht zu Alibaba bei Anlegern eher Stirnrunzeln auslösen. Auf Druck von Chinas Führung gewähre Alibaba seinem Konkurrenten Tencent (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D) immer mehr Rechte auf den eigenen Plattformen. Wer letztendlich mehr profitiere, sei noch nicht ganz klar.Alibaba habe Tencents Zahlungsoption WeChat Pay laut Bloomberg in seine App für Lebensmittellieferungen, Ele.me, integriert, außerdem unter anderem beim Ticket-Verkäufer Damai sowie auf der Import-Plattform Kaola. Demnächst werde WeChat voraussichtlich auch auf der Einkaufsplattform Taobao verfügbar sein.Umgekehrt erlaube Tencent seit einigen Wochen auf seiner Super-App WeChat das Verlinken zu Inhalten von Konkurrenten.Anleger sollten weiter abwarten, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: