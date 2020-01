XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

205,50 EUR +0,98% (20.01.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

206,50 EUR +0,73% (20.01.2020, 21:58)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

227,43 USD +1,56% (17.01.2020, 22:04)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (20.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen E-Commerce-Gigant Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Den Singles‘ Day als Umsatztreiber der Superlative würden Alibaba-Anleger längst kennen. Der chinesische E-Commerce-Riese habe daraus ein Spektakel mit internationaler Strahlkraft gemacht. Viel weniger bekannt sei: Mehrmals im Jahr veranstalte Alibaba eine Art Mini-Singles‘-Day. Da würden dann schon mal limitierte Papiertüten verkauft. Die Events würden unter dem Namen Super Brand Day laufen. Dabei fokussiere sich die geballte Verkaufskraft des Alibaba-Universums einen Tag lang auf eine Marke. Diesen Monat habe es z.B. einen McDonald’s-Tag gegeben. Auch andere bekannte Marken, darunter H&M und der Schmuck-Hersteller Cartier, würden die Möglichkeit nutzen, mit Alibaba einen Super Brand Day zu veranstalten. Beworben würden die Produkte u.a. durch Livestreams beliebter Influencer.Der Erfolg der Aktion mit McDonald’s zeige: Die Lust der chinesischen Konsumenten auf spezielle Produkte und besondere Erlebnisse sei ungebrochen. Alibaba verstehe es, auch jenseits des Singles' Day am 11. November Marken zu inszenieren und so auch den eigenen Umsatz anzukurbeln. Die Alibaba Group Holding-Aktie laufe nach dem Ausbruch aus einer mehrjährigen Seitwärtsphase weiterhin hervorragend. Gewinne laufen lassen, rät Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: