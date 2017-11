Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

158,56 Euro -0,36% (03.11.2017, 18:03)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

USD 184,07 -0,40% (03.11.2017, 18:06)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO.

(03.11.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Analyst Colin Sebastian von Robert W. BairdColin Sebastian, Aktienanalyst beim Investmenthaus Robert W. Baird, äußert im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA).Alibaba Group Holding Ltd. habe eindrucksvolle Quartalszahlen vorgelegt. Die Stärke des Handelsgeschäfts und die weitergehende Diversifizierung hätten die Ergebnisse besser als erwartet ausfallen lassen.Die anhaltenden Investitionen in Cloud, das internationale Retail-Geschäft, Cainiao-Logistik und Digital Media/Entertainment sind nach Auffassung des Analysten Colin Sebastian die Treiber für ein langfristiges Wachstum und Marktanteilsgewinne.Die Analysten von Robert W. Baird bestätigen in ihrer Alibaba Group Holding-Aktienanalyse das Votum "outperform" und setzen das Kursziel von 190,00 auf 210,00 USD herauf.XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:158,10 Euro -0,75% (03.11.2017, 17:35)