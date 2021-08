Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (10.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Online-Handelsplattform Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Das habe noch gefehlt: Neben Ärger mit der Politik und einem schwächer werdenden Wachstum habe Alibaba nun zusätzlich mit einem äußerst heiklen Problem bei der internen Unternehmenskultur zu kämpfen. Chinas Parteizeitung schreibe bereits von einer "Wertekrise". Der Kurs der Aktie bleibe folglich auch zu Beginn der neuen Handelswoche unter Druck.Darum gehe es: Alibaba feuere einen Manager des Lebensmittellieferdienstes Neighbourhood Retail, der eine Mitarbeiterin im Rahmen einer Geschäftsreise vergewaltigt haben solle. Das habe Alibaba heute mitgeteilt.Das Problem: Alibaba habe erst gehandelt, als sich ein ausführlicher Bericht der Betroffenen über die Sex-Attacke und die Untätigkeit des Konzerns im Internet verbreitet habe.Der Vorgesetzte solle seine Untergebene zunächst betrunken gemacht haben. Überwachungskameras eines Hotels hätten gezeigt, wie der Manager dann nachts insgesamt viermal ins Zimmer der Angestellten gegangen sei, berichte die Nachrichtenagentur "Reuters". Er solle sexuelle Handlungen eingeräumt haben.Alibaba sei aufgrund der ursprünglichen Reaktion deutlich kritisiert worden. "Unternehmen, die ihre Mitarbeiter vernachlässigen, werden langfristig wahrscheinlich keinen Wert haben", heiße es unter anderem in einem Beitrag der Zeitung People's Daily auf dem Kurznachrichtendienst WeChat.Alibaba müsse sich nicht nur mit der Konkurrenz, neuen Regeln zum Datenschutz und weiteren regulatorischen Vorgaben auseinandersetzen, sondern habe anscheinend auch in Sachen Unternehmenskultur seine Hausaufgaben nicht gemacht. Schwach.Ein Kauf der Aktie drängt sich auch angesichts des Charts derzeit nicht auf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link