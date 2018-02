Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

151,62 Euro +0,87% (05.02.2018, 16:54)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

USD 188,00 +0,37% (05.02.2018, 16:54)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO.

(05.02.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





HangzhouConnecticut (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Analyst Rob Sanderson von MKM Partners:Rob Sanderson, Aktienanalyst beim Investmenthaus MKM Partners, empfiehlt die Aktien von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) im Rahmen einer Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.Dir Analysten von MKM Partners sprechen davon, dass Alibaba Group Holding Ltd. starke Quartalszahlen abgeliefert hat. Das EBITA des Handelsgeschäfts habe 5% über der Prognose gelegen.Die kurzfristig negative Reaktion des Aktienkurses sei auf die Äußerungen hinsichtlich der Investitionen und Folgen für die Margen des März-Quartals zurückzuführen.Analyst Rob Sanderson rät Investoren Kursrückschläge zum Aufbau von Positionen zu nutzen. Alibaba agiere aus einer Position großer Stärke heraus, übe sich weiterhin in Konservatismus und verfüge über vielfältige Möglichkeiten Aufwärtspotenzial zu generieren.Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:Xetra-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:151,15 Euro -0,52% (05.02.2018, 16:40)