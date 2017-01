XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

90,17 EUR +1,13% (19.01.2017, 12:03)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

96,00 USD -0,12% (18.01.2017, 22:00)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (19.01.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Fulda (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktie: Hervorragende Wachstumsperspektiven - AktienanalyseDie Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die Aktie des chinesischen Internet-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Langfristig gehöre die Aktie von Alibaba zu den Favoriten der Experten in China. Der Konzern habe im Reich der Mitte eine fast noch dominierendere Stellung als Amazon in den USA. Und der E-Commerce-Gigant greife nun offensichtlich auch im klassischen Handelsgeschäft an. Gemeinsam mit einem Investor wolle die Alibaba Group den Einzelhändler Intime Retail für 2,25 Mrd. Dollar übernehmen. Alibaba wolle im neuen Jahr zudem die internationale Expansion in den USA und auch in Europa forcieren. Zu diesem Zweck habe Jack Ma, der Alibaba-Gründer, zuletzt dem neuen US-Präsidenten seine Aufwartung gemacht. Bei dem Treffen habe der Chinese angekündigt, in den nächsten fünf Jahren rund 1 Mio. mittelständischen US-Unternehmen den Weg nach China zu öffnen. Künftig sollten diese Unternehmen ihre Produkte in China über die umsatzstarke Alibaba-Plattform Tmall anbieten.Die Alibaba Group Holding-Aktie (aktuell 96,12 Dollar) sei hervorragend in das neue Börsenjahr 2017 gestartet, nachdem sie ihren Unterstützungsbereich bei 85 bis 87 Dollar erfolgreich getestet habe. Damit sollte es jetzt wieder in Richtung der Jahreshochs in 2016 von rund 110 Dollar gehen.Die Wachstumsperspektiven bleiben weiterhin hervorragend, so die Experten von JS Capital. (Ausgabe Januar 2017)Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:90,04 EUR -0,19% (19.01.2017, 12:17)