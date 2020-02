Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Onlineriesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Der chinesische Staat verlange bei den Tech-Giganten Alibaba und Tencent nach Hilfe bei der Eindämmung des Coronavirus. Gemeinsam mit Tencent solle Alibaba sein QR-Code-System weiterentwickeln, um die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) einzudämmen. Mittels Onlinediagnose sollten den Patienten farbige QR-Codes zugewiesen werden, die je nach Befund den Gesundheitszustand ersichtlich machen würden. Diese sollten den jeweiligen Nutzern Zugang zu öffentlichen Gebäuden und Orten ermöglichen oder sie von eben diesen fernhalten. Nach dieser staatlichen Intervention würden die Aktien beider Unternehmen um zwei Prozent fallen.Ein grüner QR-Code bedeute freies Geleit, ein gelber Code verlange nach der Einhaltung gewisser Regeln sowie einer Quarantäne von sieben Tagen und ein roter QR-Code signalisiere eine Erkrankung. Im Krankheitsfall seien eine 14-tägige Quarantäne und regelmäßige Online-Sprechstunden Pflicht.Alibaba stelle damit seine Cloud-Technologie dem chinesischen Staat zur Verfügung, um die Ansteckungen mit COVID-19 zu reduzieren. Tencent steuere mit seiner Chat-App WeChat die Kommunikations- und Nutzerbasis bei. Daneben nutze das Reich der Mitte großflächig Drohnen und Roboter zur Überwachung beziehungsweise Desinfizierung ganzer Straßenzüge.Sowohl Alibaba als auch Tencent würden ihren technologischen Fortschritt rasant ausbauen. In den letzten Jahren hätten chinesische Tech-Unternehmen ihre US-Pendants bei Patentanmeldungen entthront. Wirtschaftlich laufe es ebenfalls rund: Bei Tencent seien die Mobile-Umsätze im vergangenen dritten Geschäftsquartal um 25 Prozent auf 24,3 Milliarden Yuan (gut 3,2 Milliarden Euro) gewachsen. Bei Alibaba hätten die Analysten jüngst die Kursziele angehoben und würden dem Papier ein Kurspotenzial von 15 Prozent unterstellen.Durch den Virus helle sich die Stimmung bei Online-Dienstleister Tencent zusehends auf und die Aussichten würden einen Ausbruch der Aktie nach oben vermuten lassen. Zukunftsorientierte und mutige Anleger könnten den Aufbau einer Position wagen. Bereits investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Alibabas Wachstumskurs sei intakt, die Aktie zeige keine Schwäche und könne im Online-Shopping ebenfalls vom Virus profitieren. Sie bleibt eine Empfehlung für Anleger, die sich im chinesischen E-Commerce-Sektor engagieren wollen, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link