Wien (www.aktiencheck.de) - Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) kommt im Zusammenhang mit der Ungewissheit rund um den Aufenthaltsort von Firmengründer Jack Ma nicht zur Ruhe und war abermals mit deutlichen Abverkäufen konfrontiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) sei im Laufe des Handelstages um rund 5% gestiegen, nachdem das Unternehmen sein Ziel, eine halbe Million Fahrzeuge auszuliefern, trotz Corona-Krise beinahe erreicht habe.Auch wenn sich die Hoffnung auf eine Entscheidung über die Empfehlung eines zweiten Corona-Impfstoffes seitens der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA am Montag dann doch noch zerschlagen habe und auf Mittwoch verschoben worden sei, habe die Aktie von Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) im Zuge des positiven Newsflows deutlich angezogen und habe zeitweise über 5% im Plus gelegen. (05.01.2021/ac/a/m)