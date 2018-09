Stuttgart-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

108,75 EUR +5,75% (25.09.2018, 10:27)



NASDAQ-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

USD 128,51 +0,00% (25.09.2018, 14:37, vorbörslich)



ISIN Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

US0153511094



WKN Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

899527



Ticker-Symbol Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

AXP



NASDAQ Ticker-Symbol Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

ALXN



Kurzprofil Alexion Pharmaceuticals Inc.:



Alexion Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) ist ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Cheshire (US-Bundesstaat Connecticut), das nach Medikamenten für extrem seltene Krankheiten forscht. Das Unternehmen ist spezialisiert auf sehr individuelle und kostspielige Forschungen. (25.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Alexion Pharmaceuticals -Aktienanalyse von Analyst Christopher Raymond von Piper Jaffray:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Analyst Christopher Raymond vom Investmenthaus Piper Jaffray weiterhin eine Übergewichtung der Aktien des US-Biotechkonzerns Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN).Alexion Pharmaceuticals Inc. habe überwältigend positive Daten für Soliris im Bereich Neuromyelitis optica vorgestellt. Die Daten der Phase 3-Studie in NMO seien eigentlich nicht vor dem Jahresende erwartet worden. Angesichts der zurückhaltenden Kommentare des Managements wegen des hochriskanten Charakters der Studie hätten nur wenige Investoren mit solch guten Ergebnissen gerechnet. Gegenüber Pacebos sei eine 94%ige Verringerung des Rückfallrisikos nachgewiesen worden.Nach Meinung der Analysten von Piper Jaffray wäre es keine Überraschung wenn es im kommenden Jahr zu einer Zulassung in dieser Indikation kommen würde. Soliris in NMO könnte einen bedeutenden Umsatzbeitrag leisten.Analyst Christopher Raymond passt das Kursziel für die Alexion Pharmaceuticals-Aktie von 170,00 auf 177,00 USD nach oben an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alexion Pharmaceuticals-Aktie: