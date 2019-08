Tradegate-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

113,86 EUR +2,10% (23.08.2019, 13:33)



NASDAQ-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

USD 125,10 +1,30% (23.08.2019, 14:23, vorbörslich)



ISIN Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

US0153511094



WKN Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

899527



Ticker-Symbol Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

AXP



NASDAQ Ticker-Symbol Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

ALXN



Kurzprofil Alexion Pharmaceuticals Inc.:



Alexion Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) ist ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Cheshire (US-Bundesstaat Connecticut), das nach Medikamenten für extrem seltene Krankheiten forscht. Das Unternehmen ist spezialisiert auf sehr individuelle und kostspielige Forschungen. (23.08.2019/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Alexion Pharmaceuticals -Aktienanalyse von Analyst Christopher Raymond von Piper Jaffray:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Christopher Raymond vom Investmenthaus Piper Jaffray weiterhin eine Übergewichtung der Aktien des US-Biotechkonzerns Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN).Laut einem Bericht aus Spanien würden sich Amgen Inc. und Alexion Pharmaceuticals Inc. in fortgeschrittenen Gesprächen hinsichtlich einer Übernahme befinden.Die Analysten von Piper Jaffray ziehen zwar den Wahrheitsgehalt der Spekulationen in Frage. Für eine solche Transaktion würden aber nach Ansicht des Analysten Christopher Raymond eine ganze Menge Gründe sprechen. Dies gelte selbst bei einem Übernahmekurs von 200 USD je Aktie.Die Aktienanalysten von Piper Jaffray stufen in ihrer Alexion Pharmaceuticals-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "overweight" ein und bestätigen das Kursziel von 180,00 USD.Börsenplätze Alexion Pharmaceuticals-Aktie:Xetra-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:116,06 EUR +9,93% (23.08.2019, 11:30)