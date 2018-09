Tradegate-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil Alexion Pharmaceuticals Inc.:



Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) ist ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Cheshire (US-Bundesstaat Connecticut), das nach Medikamenten für extrem seltene Krankheiten forscht. Das Unternehmen ist spezialisiert auf sehr individuelle und kostspielige Forschungen. (25.09.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Alexion Pharmaceuticals-Aktienanalyse der Analystin Robyn Karnauskas von der Citigroup:Laut einer Aktienanalyse bestätigt die Analystin Robyn Karnauskas von der Citigroup ihre Kaufempfehlung in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN).Alexion Pharmaceuticals Inc. habe positive Studienergebnisse von Soliris bekannt gegeben.Die Citigroup-Analysten sprechen von übertroffenen Erwartungen und rechnen mit einer Zulassung in der NMO-Indikation. Analystin Robyn Karnauskas schätzt nun die NMO-Einnahmen in 2025 auf 1,3 Mrd. USD.Die Aktienanalysten der Citigroup halten in ihrer Alexion Pharmaceuticals-Aktienanalyse am Votum "buy" fest und erhöhen das Kursziel von 173,00 auf 195,00 USD.Börsenplätze Alexion Pharmaceuticals-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:110,00 EUR +2,98% (25.09.2018, 15:28)