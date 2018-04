Börsenplätze Alexion Pharmaceuticals-Aktie:



Stuttgart-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

89,41 EUR -1,64% (12.04.2018, 09:32)



NASDAQ-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

USD 110,79 +0,00% (12.04.2018, 15:20, vorbörslich)



ISIN Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

US0153511094



WKN Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

899527



Ticker-Symbol Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

AXP



NASDAQ Ticker-Symbol Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

ALXN



Kurzprofil Alexion Pharmaceuticals Inc.:



Alexion Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) ist ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Cheshire (US-Bundesstaat Connecticut), das nach Medikamenten für extrem seltene Krankheiten forscht. Das Unternehmen ist spezialisiert auf sehr individuelle und kostspielige Forschungen.

(12.04.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Alexion Pharmaceuticals -Aktienanalyse von Analyst Christopher Raymond von Piper Jaffray:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Analyst Christopher Raymond vom Investmenthaus Piper Jaffray weiterhin eine Übergewichtung der Aktien des US-Biotechkonzerns Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN).Alexion Pharmaceuticals Inc. habe die Übernahme von Wilson Therapeutics bekannt gegeben. Der Deal ergibt nach Ansicht der Piper Jaffray-Analysten viel Sinn und sorgt für einen zusätzlichen Wert von 4 USD pro Aktie.WTX101 von Wilson sei ein oral anzuwendendes Mittel zur Behandlung der Wilson-Krankheit, einer seltenen, genetisch bedingten Erkrankung, die zu schweren Leber- und neurologischen Schäden führe. Der in einer Phase 3 befindliche Wirkstoff WTX101 binde Kupfer im Serum.Investoren dürften erfreut sein zu sehen, dass das neue Management bereits einen Deal unter Dach und Fach gebracht habe.Die Aktienanalysten von Piper Jaffray stufen in ihrer Alexion Pharmaceuticals-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "overweight" ein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link