Frankfurt-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

101,53 EUR -2,59% (19.03.2018, 14:47)



Tradegate-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

101,23 EUR -2,07% (19.03.2018, 14:33)



NASDAQ-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

USD 125,36 -1,09% (19.03.2018, 15:04)



ISIN Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

US0153511094



WKN Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

899527



Ticker-Symbol Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

AXP



NASDAQ Ticker-Symbol Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

ALXN



Kurzprofil Alexion Pharmaceuticals Inc.:



Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) ist ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Cheshire (US-Bundesstaat Connecticut), das nach Medikamenten für extrem seltene Krankheiten forscht. Das Unternehmen ist spezialisiert auf sehr individuelle und kostspielige Forschungen.

(19.03.2018/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Alexion Pharmaceuticals-Aktienanalyse des Analysten Christopher Marai von Instinet:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Christopher Marai von Instinet seine Kaufempfehlung für die Aktien des US-Biotechkonzerns Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN).Die von Alexion Pharmaceuticals Inc. bekannt gegebenen Phase 3-Studiendaten zu ALXN12010 seien positiv ausgefallen.Die Analysten von Instinet sind der Meinung, dass ALXN120 Soliris in der klinischen Anwendung weitgehend ersetzen könnte.Analyst Christopher Marai setzt das Kursziel für die Alexion Pharmaceuticals-Aktie von 148,00 auf 156,00 USD herauf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alexion Pharmaceuticals-Aktie: