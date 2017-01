Tradegate-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

129,79 EUR +7,11% (05.01.2017, 16:15)



NASDAQ-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

USD 138,49 +8,95% (05.01.2017, 16:38)



ISIN Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

US0153511094



WKN Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

899527



Ticker-Symbol Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

AXP



NASDAQ Ticker-Symbol Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

ALXN



Kurzprofil Alexion Pharmaceuticals Inc.:



Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) ist ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Cheshire (US-Bundesstaat Connecticut), das nach Medikamenten für extrem seltene Krankheiten forscht. Das Unternehmen ist spezialisiert auf sehr individuelle und kostspielige Forschungen.

(05.01.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Alexion Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst Michael Ulz von Robert W. Baird:Im Rahmen einer Aktienanalyse äußert Analyst Michael Ulz von Robert W. Baird hinsichtlich der Aktien des US-Biotechkonzerns Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) nach wie vor die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Alexion Pharmaceuticals Inc. habe zusammen mit der Veröffentlichung des 10-Q-Berichts bestätigt, dass keine Neuberichterstattung über die Finanzkennziffern notwendig sei. Damit sei ein Worst Case-Szenario vom Tisch.Soliris-Umsätze seien vorgezogen worden, um Zielsetzungen zu erfüllen. Damit erkläre sich der Abschied von CEO und CFO in jüngster Zeit. Das Unternehmen habe nun Maßnahmen ergriffen um die Anlegenheit in 2017 zu korrigieren. Die Guidance für 2016 sei nicht betroffen.Die Analysten von Robert W. Baird weisen aber auf die weiter bestehenden längerfristigen Wettbewerbsbedrohungen für Soliris hin. Kurzfristig sei das Produkt der Taktgeber für das Wachstum. Die mögliche Konkurrenz durch Markenprodukte und Biosimilars seien aber ein bedeutender Risikofaktor für das Geschäftsmodell von Alexion Pharmaceuticals. Die Abhängigkeit von einem Blockbuster sei allzu hoch.Börsenplätze Alexion Pharmaceuticals-Aktie:Xetra-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:130,30 EUR +10,38% (05.01.2017, 16:02)