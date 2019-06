Tradegate-Aktienkurs Alcoa-Aktie:

19,24 Euro +1,12% (06.06.2019, 10:20)



NYSE-Aktienkurs Alcoa-Aktie:

21,37 USD +/- 0,00% (06.06.2019, 15:18, vorbörslich)



ISIN Alcoa-Aktie:

US0138721065



WKN Alcoa-Aktie:

A2ASZ7



Ticker Symbol Alcoa-Aktie:

ALU



NYSE-Ticker Symbol Alcoa-Aktie:

AA



Kurzprofil Alcoa Corp.:



Alcoa Corp. (ISIN US0138721065 / WKN A2ASZ7, Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) ist ein US-amerikanisches Aluminiumunternehmen, das aus der Aufspaltung von Alcoa Inc. in zwei unabhängige, börsennotierte Gesellschaften entstanden ist. Während im neuen Mehrwertunternehmen Arconic die Downstream-Aktivitäten gebündelt sind, umfasst Alcoa Corp. als Upstream-Unternehmen die fünf Geschäftsbereiche, die heute Global Primary Products ausmachen: Bauxit, Aluminiumoxid, Aluminium, Gießereiprodukte und Energie.



CEO & President:

Roy C. Harvey (06.06.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Alcoa-Aktienanalyse von Analyst Curt Woodworth von der Credit Suisse:Im Rahmen einer Aktienanalyse äußert Analyst Curt Woodworth vom Investmenthaus Credit Suisse in Bezug auf die Aktien von Alcoa Corp. ( ISIN US0138721065 WKN A2ASZ7 , Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) weiterhin die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Trotz des Umstands, dass zwei Aluminiumoxid-Raffinerien in China derzeit nicht produzieren würden, habe sich am Zustand des Marktes nicht viel geändert, so die Analysten der Credit Suisse.Neue Werke in China würden wiederum für ein zusätzliches Produktionsvolumen sorgen. Auf mittlere Sicht bestünden insofern Bedenken hinsichtlich eines überschüssigen Angebots mit entsprechend negativen Auswirkungen auf die Preisbildung.Analyst Curt Woodworth reduziert im Zuge einer Kürzung der EBITDA-Schätzung für 2019 auf 1,7 Mrd. USD das Kursziel für die Alcoa-Aktie von 27,00 auf 24,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alcoa-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Alcoa-Aktie:18,93 Euro +0,87% (06.06.2019, 13:54)