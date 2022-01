Börsenplätze Alcoa-Aktie:



Kurzprofil Alcoa Corp.:



Alcoa Corp. (ISIN: US0138721065, WKN: A2ASZ7, Ticker-Symbol: 185, NYSE-Symbol: AA) ist international einer der führenden Förderer von Bauxit und Tonerde und Hersteller von verarbeitetem Aluminium in Form verschiedenster Gieß- und Walzprodukte. Das Unternehmen ist in allen Hauptsegmenten der Aluminiumwertschöpfung wie der Gewinnung, dem Schmelzen, der Weiterverarbeitung und dem Recycling tätig. Alcoa Corp. ist international führend im Bauxitabbau, betreibt weltweit Tonerde-Raffinerien, Aluminiumschmelzen und Walzwerke und ist im Energiesektor tätig. Das ursprüngliche, gleichnamige Unternehmen spaltete sich 2016 in die beiden börsennotierten Unternehmen Arconic Inc. und Alcoa Corp. auf. Alcoa Corp. führt das Kerngeschäft der Aluminiumförderung weiter, das 1888 mit den Anfängen der Aluminiumindustrie seinen Ursprung fand. (19.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alcoa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alcoa Corporation (ISIN: US0138721065, WKN: A2ASZ7, Ticker-Symbol: 185, NYSE-Symbol: AA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Alcoa habe soeben die Berichtssaison für den Rohstoff- und Bergbausektor eröffnet. Aufgrund des anhaltenden Preisauftriebs bei Aluminiumoxid und Aluminium habe der Konzern den höchsten Jahresnettogewinn und den höchsten Gewinn pro Aktie in der Unternehmensgeschichte erzielt.Der Quartalsumsatz und das bereinigte operative Ergebnis für das Gesamtjahr hätten mit 3,34 Milliarden Dollar und 896 Millionen Dollar leicht unter den Analystenschätzungen gelegen. Der Gewinn je Aktie für 2021 habe hingegen die Erwartungen deutlich übertroffen.Die von Bloomberg erfassten Umsatzschätzungen für das vierte Quartal hätten auf durchschnittlich 3,37 Milliarden Dollar gelautet. Beim Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr hätten die Analysten 1,93 Dollar erwartet, der bereinigte operative Gewinn sei im Schnitt bei 921 Millionen Dollar gesehen worden.Die Zahlen kämen bei den Anlegern gut an. Nachbörslich lege die Aktie anfänglich zu. Das Allzeithoch rücke damit wieder in greifbare Nähe. Angesichts der hohen Rohstoffnachfrage und steigenden Preise sind auch neue Rekorde denkbar, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Alcoa-Aktie. (Analyse vom 19.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link