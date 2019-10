Tradegate-Aktienkurs Alcoa-Aktie:

Kurzprofil Alcoa Corp.:



Alcoa Corp. (ISIN US0138721065 / WKN A2ASZ7, Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) ist ein US-amerikanisches Aluminiumunternehmen, das aus der Aufspaltung von Alcoa Inc. in zwei unabhängige, börsennotierte Gesellschaften entstanden ist. Während im neuen Mehrwertunternehmen Arconic die Downstream-Aktivitäten gebündelt sind, umfasst Alcoa Corp. als Upstream-Unternehmen die fünf Geschäftsbereiche, die heute Global Primary Products ausmachen: Bauxit, Aluminiumoxid, Aluminium, Gießereiprodukte und Energie.



CEO & President:

Roy C. Harvey (21.10.2019/ac/a/n)



Rye (www.aktiencheck.de) - Alcoa-Aktienanalyse von Analyst Justin Bergner von Gabelli & Company:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Justin Bergner vom Investmenthaus Gabelli & Company nur noch die Aktien von Alcoa Corp. ( ISIN US0138721065 WKN A2ASZ7 , Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) zu halten.Die über den Erwartungen liegenden Einnahmen für den Verkauf von Randbeteiligungen und die Ansicht, dass die Schätzungen einen Boden erreicht haben könnten, habe beim Aktienkurs in den letzten Tagen zu einer Rallye geführt.Eine Rezession könnte aber die Lage von Alcoa verschlechtern. Trotz eines vorhandenen Aufwärtspotenzials des Titels bis zum Fair Value von 32 USD sollten Anleger an die Seitenlinie wechseln, so der Ratschlag des Analysten Justin Bergner.In ihrer Alcoa-Aktienanalyse stufen die Analysten von Gabelli & Company den Titel von "buy" auf "hold" zurück.Börsenplätze Alcoa-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Alcoa-Aktie:19,26 Euro +3,43% (21.10.2019, 15:23)