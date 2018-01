Tradegate-Aktienkurs Alcoa-Aktie:

42,60 Euro -8,78% (18.01.2018, 17:51)



NYSE-Aktienkurs Alcoa-Aktie:

52,30 USD -8,23% (18.01.2018, 18:03)



ISIN Alcoa-Aktie:

US0138721065



WKN Alcoa-Aktie:

A2ASZ7



Ticker Symbol Alcoa-Aktie:

ALU



NYSE-Ticker Symbol Alcoa-Aktie:

AA



Kurzprofil Alcoa Corp.:



Alcoa Corp. (ISIN US0138721065 / WKN A2ASZ7, Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) ist ein US-amerikanisches Aluminiumunternehmen, das aus der Aufspaltung von Alcoa Inc. in zwei unabhängige, börsennotierte Gesellschaften entstanden ist. Während im neuen Mehrwertunternehmen Arconic die Downstream-Aktivitäten gebündelt sind, umfasst Alcoa Corp. als Upstream-Unternehmen die fünf Geschäftsbereiche, die heute Global Primary Products ausmachen: Bauxit, Aluminiumoxid, Aluminium, Gießereiprodukte und Energie.



(18.01.2018/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Alcoa-Aktienanalyse von Analyst Novid Rassouli von Cowen and Company:Analyst Novid Rassouli vom Investmenthaus Cowen and Company äußert laut einer aktuellen Aktienanalyse die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung was die Aktien von Alcoa Corp. ( ISIN US0138721065 WKN A2ASZ7 , Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) angeht.Die Analysten von Cowen and Company weisen darauf hin, dass vor allem kurzfristig operative Probleme das von Alcoa Corp. im abgelaufenen Quartal erzielte adjustierte EBITDA hinter den Erwartungen haben ausfallen lassen.Nachdem die Guidance für 2018 über der Konsensprognose liege, sei die EPS-Schätzung von 3,00 auf 3,74 USD angehoben worden.Analyst Novid Rassouli setzt das Kursziel für die Alcoa-Aktie von 51,00 auf 59,00 USD herauf.Börsenplätze Alcoa-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Alcoa-Aktie:42,80 Euro -7,36% (18.01.2018, 16:58)