Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation ist ein US-Chemiekonzern mit Hauptsitz in Charlotte, N.C., USA. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, New York, NYSE MKT, Mexiko, SETSqx, Bats, BX World, Glob. Market, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in den Indices S&P 500 und S&P 400 MidCap gelistet. Mehr unter www.albemarle.com. (10.05.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) charttechnisch unter die Lupe.Eine Korrektur von äußerst interessantem Ausmaß habe die Albermarle-Aktie in den letzten Wochen und Monaten ausgebildet. Nach dem Allzeithoch von Ende Januar bei 188,35 USD sei das Papier exakt auf die alte Ausbruchszone bei rund 140 USD zurückgefallen. Die auf diesem Niveau entstehende Kumulationszone speise sich zusätzlich aus dem im Frühjahr vergangenen Jahres etablierten Haussetrend (akt. bei 142,84 USD), dem 38,2%-Fibonacci-Retracement des entsprechenden Hausseimpulses (135,07 USD) sowie der 38-Wochen-Linie (akt. bei 134,68 USD). Die gesamte Korrekturphase vollziehe sich zudem als trendbestätigende Flagge. Die Auflösung des beschriebenen Konsolidierungsmusters wecke langfristig Hoffnungen auf neue Rekordstände oberhalb der Marke von 188,35 USD. Rückenwind verleihe dem Titel derzeit einer unserer trendfolgenden Handelsansätze, welcher das Konzept der Relativen Stärke (Levy) mit Money Management-Aspekten des Kelly-Faktors verbinde. Beide Kriterien würden derzeit "grünes Licht" signalisieren. Als Absicherung auf der Unterseite sei die o. g. Haltezone bei rund 140 USD prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 10.05.2021)