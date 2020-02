NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

86,19 USD -0,40% (06.02.2020, 17:19)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist ein US-Chemiekonzern mit Hauptsitz in Charlotte, N.C., USA. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, New York, NYSE MKT, Mexiko, SETSqx, Bats, BX World, Glob. Market, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in den Indices S&P 500 und S&P 400 MidCap gelistet. Mehr unter www.albemarle.com. (06.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) unter die Lupe.Beim Papier des weltgrößten Lithium-Herstellers zeichne sich womöglich eine Trendwende ab. Der Aktienkurs des US-Konzerns nehme voraussichtlich eine Erholung der Lithium-Preise vorweg. Durch die steigende Nachfrage nach Batterien aus der Autoindustrie sollte ab dem zweiten Halbjahr 2020 die positive Dynamik in den Lithium-Markt zurückkehren. Dieses Szenario wohl jetzt an der Börse gespielt. Er rate zum Kauf der Albemarle-Aktie, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.02.2020)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Albemarle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:78,71 EUR -1,06% (06.02.2020, 17:31)