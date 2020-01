Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist ein US-Chemiekonzern mit Hauptsitz in Charlotte, N.C., USA. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, New York, NYSE MKT, Mexiko, SETSqx, Bats, BX World, Glob. Market, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in den Indices S&P 500 und S&P 400 MidCap gelistet. Mehr unter www.albemarle.com. (23.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Samuel Kolbeck vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) unter die Lupe.Seit Anfang 2020 seien weltweit über 7,5 Millionen batteriebetriebene PKW in Betrieb. Das sei noch ein sehr geringer Anteil am Automobilmarkt - doch das werde sich in den nächsten Jahren ändern. Der Anteil an elektrischen PKW-Verkäufen solle im Jahr 2030 zwischen 25% und 75% betragen. Das seien positive Aussichten für die Aktie des Lithium Produzenten Albemarle.Die globale Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien habe im Jahr 2018 noch 160 Gigawattstunden betragen. 2030 solle sie laut einer Analyse des Frauenhofer Instituts zwischen 1.200 und 6.000 Gigawattstunden liegen. Auch McKinsey rechne damit, dass der Markt für Lithium-Ionen-Batterien in den nächsten zehn Jahren auf das 19-fache anwachse.Dass der Wachstumsprozess bereits im Gange sei, zeige sich auch an der Verdopplung der Lithium-Ionen Fabriken innerhalb eines Jahres. Sollten alle Pläne für Batteriefabriken umgesetzt werden, ergäbe sich dadurch eine Versiebenfachung der Nachfrage für Lithium. Eine Analyse von Benchmark Minerals sei zu dem Ergebnis gekommen, dass 2030 2,2 Millionen Tonnen Nachfrage, 1,67 Millionen Tonnen Angebot gegenüberstehen würden.Von diesen Entwicklungen würden vor allem Rohstoffkonzerne profitieren. Einer der vielversprechendsten Kandidaten im Abbau von Lithium sei Albemarle. Der amerikanische Chemiekonzern sei von dem großen Lithiumausverkauf stark betroffen gewesen, habe nun aber einen belastbaren Boden gefunden. Das aktuelle KGV liege bei 14 - der langfristige Durchschnitt bei 37. Zudem sei das Unternehmen Marktführer bei Katalysatoren für Ölraffinerien.Obwohl die Nachfrage bei gleich bleibendem Angebot zunehme, habe das Unternehmen 2020 voraussichtlich mit sinkenden Lithium Preisen um 10 bis 20 Prozent zu kämpfen. Diese würden teilweise durch ein höheres Volumen ausgeglichen, allerdings führe das zu einem Sinken des EBITDA in 2020. Das Management steuere hier jedoch schon dagegen und plane Kosten in Höhe von 100 Millionen Dollar in den nächsten zwei Jahren einzusparen.Lithium werde in den nächsten Jahren deutlich mehr nachgefragt werden und Albemarle sei als größtes Unternehmen in dem Sektor mit einem zusätzlichen Standbein sehr interessant. Die Investments im vergangenen Jahr, die Bodenbildung im Chart und das relativ niedrige KGV würden einen guten Einstiegszeitpunkt in die Aktie von Albemarle signalisieren."Der Aktionär" habe den Aufbau einer ersten kleinen Position in Albemarle empfohlen. Nach dem Ausbruch der Aktie können sich Abonnenten, die zugegriffen haben, über einen Kursgewinn von 14 Prozent in zwei Wochen freuen, so Samuel Kolbeck von "Der Aktionär" zur Albemarle-Aktie. (Analyse vom 23.01.2020)