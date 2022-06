Börsenplätze Albemarle-Aktie:



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (01.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) unter die Lupe.Die Aktien von Lithium-Produzenten stünden seit Dienstag unter massivem Abgabedruck. Neben einzelnen Gewinnmitnahmen dürfte der Hauptgrund für den Kurseinbruch bei Aussagen der Investmentbank Goldman Sachs zu suchen sein. Deren Analysten sähen für drei Batteriemetalle im kommenden Jahr deutliche Preisrückgänge voraus."Investoren sind sich voll und ganz bewusst, dass Batteriemetalle in der Weltwirtschaft des 21. Jahrhunderts eine entscheidende Rolle spielen werden", zitiere die Nachrichtenagentur Bloomberg die Analysten von Goldman, darunter Nicholas Snowdon und Aditi Rai. "Trotz dieses exponentiellen Nachfrageprofils sehen wir den Bullenmarkt für Batteriemetalle vorerst als beendet an."Es werde eine "scharfe Korrektur" der Lithiumpreise geben, wobei der Durchschnittspreis in diesem Jahr unter 54.000 Dollar pro Tonne liegen dürfte, verglichen mit einem Kassapreis von über 60.000 Dollar. Im Jahr 2023 würden die Analysten nur noch mit einem durchschnittlich Preis von knapp über 16.000 Dollar rechnen.Bei den Lithium-Aktien sei nach dem jüngsten starken Anstieg eine Konsolidierung überfällig gewesen. Die langfristigen Aussichten bleiben aber intakt, sodass Anleger investiert bleiben sollten, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Albemarle-Aktie. (Analyse vom 01.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link